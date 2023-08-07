Погода в Шымкенте на неделю: ожидаются дожди и похолодание до +18 градусов

Дождь в городе. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - начало недели будет дождливым, но к концу вновь вернется жара. Актуальный прогноз опубликован на портале OpenWeather.

7 августа в Шымкенте прогнозируют дождь. Температура в среднем составит плюс 23 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 10,4 м/с.

8 августа в мегаполисе также ожидается дождь. Температура составит около 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 33 градуса, а минимальная – плюс 22 градуса. Скорость ветра достигнет 5,7 м/с.

9 августа ожидается ясная, жаркая погода. Средняя температура – плюс 30 градусов. Днем температура поднимется до плюс 36 градусов, а ночью – опустится до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

10 августа в мегаполисе вновь обещают жаркую погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 32 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 37 градусов, а опуститься может до плюс 26 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,8 м/с.

11 августа ожидается ясная погода. Среднесуточная температура – плюс 29 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 34 градусов, а ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

12 августа также ожидается погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 29 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, минимальная – плюс 22 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 5,0 м/с.

13 августа, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Средняя температура составит плюс 27 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 33 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031447-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-ozhidayutsya-dozhdi-i-poholodanie-do-18-gradusov/