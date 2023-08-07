Погода в Астане на неделю: похолодание до +11 градусов прогнозируют синоптики

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней – жителей столицы ожидает похолодание. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

7 августа в Астане ожидается дождь. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 28 градусов, но ночью температура опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

8 августа будет облачно. Температура составит около плюс 23 градусов. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, а минимальная – плюс 16 градусов. Скорость ветра может достичь 5,5 м/с.

9 августа также ожидается облачный день. Средняя температура – плюс 25 градусов. Днем температура поднимется до плюс 30 градусов, а ночью – опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

10 августа в Астане синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура в среднем – плюс 24 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 27 градусов, а опуститься может до плюс 20 градусов. Скорость ветра будет равняться 7 м/с.

11 августа в столице пройдет дождь. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 9,7 м/с.

12 августа также ожидается дождливая погода. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,1 м/с.

13 августа, по прогнозам синоптиков, на небе будут наблюдаться рассеянные облака. Средняя температура составит плюс 16 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 19 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031446-pogoda-v-astane-na-nedelyu-poholodanie-do-11-gradusov-prognoziruyut-sinoptiki/