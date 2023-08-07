Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Погода в Астане на неделю: похолодание до +11 градусов прогнозируют синоптики

Опубликовано:

Люди на улице в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней – жителей столицы ожидает похолодание. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

7 августа в Астане ожидается дождь. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 28 градусов, но ночью температура опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

8 августа будет облачно. Температура составит около плюс 23 градусов. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, а минимальная – плюс 16 градусов. Скорость ветра может достичь 5,5 м/с.

9 августа также ожидается облачный день. Средняя температура – плюс 25 градусов. Днем температура поднимется до плюс 30 градусов, а ночью – опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

10 августа в Астане синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура в среднем – плюс 24 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 27 градусов, а опуститься может до плюс 20 градусов. Скорость ветра будет равняться 7 м/с.

11 августа в столице пройдет дождь. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 9,7 м/с.

12 августа также ожидается дождливая погода. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,1 м/с.

13 августа, по прогнозам синоптиков, на небе будут наблюдаться рассеянные облака. Средняя температура составит плюс 16 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 19 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031446-pogoda-v-astane-na-nedelyu-poholodanie-do-11-gradusov-prognoziruyut-sinoptiki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.