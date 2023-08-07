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Погода в Алматы на неделю: дожди и 37-градусную жару обещают синоптики

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Парк Первого Президента в Алматы
Парк первого президента в Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - всю неделю в южной столице будут идти дожди. Актуальный прогноз опубликован на портале OpenWeather.

7 августа в Алматы ожидается дождь. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 27 градусов, но ночью температура опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

8 августа также ожидается дождь. Температура составит около плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 31 градус, а минимальная – плюс 18 градусов. Скорость ветра может достичь 5,2 м/с.

9 августа в Алматы снова ожидается дождь. Средняя температура – плюс 27 градусов. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью – опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

10 августа синоптики снова обещают дождь. Температура в среднем – плюс 30 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 37 градусов, а опуститься может до плюс 23 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,3 м/с.

11 августа также будет дождливо. Среднесуточная температура – плюс 28 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 32 градусов, а ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.

12 августа в мегаполисе опять обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 25 градусов. Максимальная температура составит плюс 30 градусов, минимальная – плюс 21 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 5,3 м/с.

В воскресенье, 13 августа, по прогнозам синоптиков, тоже будет дождь. Средняя температура составит плюс 22 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 28 градусов, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031445-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-dozhdi-i-37-gradusnuyu-zharu-obeschayut-sinoptiki/

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