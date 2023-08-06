Проезд к двум остановкам перекрыли из-за ремонта дорог в Астане

Автобус. Иллюстративное фото: cts.gov.kz

В Астане из-за ремонта дорог перекрыт проезд к двум остановочным пунктам по проспекту Аль-Фараби, передает City Transportation Systems в своем официальном Instagram-аккаунте.

Как сообщили в компании, в связи с проведением дорожных работ перекрыт проезд к остановочным пунктам ТРЦ "Астыкжан" и "Астана-Тазалык" по проспекту Аль-Фараби в направлении улицы Досмухамедулы.

Поэтому, в CTS уточнили, на данных остановочных пунктах маршруты №№ 1А, 17, 30, 41 не будут осуществлять посадку/высадку пассажиров.

"Посадка и высадка пассажиров временно осуществляется на ближайших остановочных пунктах.

Изменений в схеме движения маршрутов не предусмотрено и курсируют согласно утвержденной схеме.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства!", – добавили в компании.

Напомним, сегодня в Астане перекрыли часть улиц из-за благотворительного забега.

Также в ближайшие несколько дней для автолюбителей введены ограничения на улицах Кунаева и Хусейн бен Талал.

Кроме того, до 15 августа введено частичное ограничение для движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031426-proezd-k-dvum-ostanovkam-perekryli-iz-za-remonta-dorog-v-astane/