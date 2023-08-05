Ряд улиц перекроют в Астане 6 августа из-за забега
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В Астане завтра, 6 августа, перекроют часть улиц из-за благотворительного забега, об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.
Забег состоится 6 августа. В связи с проведением мероприятия, как сообщили в акимате, в период с 8:00 до 10:00 утра в этот день будут перекрыты следующие участки улиц:
Полный круг вокруг территории ЭКСПО, начиная от улицы Акмешит;
- Улица Туркестан от улицы Улы-Дала и до здания Абу-Даби Плаза;
- Улица Акмешит – от здания Абу-Даби Плаза до площадки ЭКСПО;
Также для дистанции 3 километра будет перекрыт участок по улице Улы Дала между улицей Акмешит и улицей Туркестан.
Жителей и гостей столицы попросили отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
В акимате уточнили, что ежегодный благотворительный забег Jüregımnıñ Jenımpazy, организованный фондом "Центр Сердца", приурочен ко дню первой трансплантации сердца в Казахстане.
Напомним, также в ближайшие несколько дней для автолюбителей введены ограничения на улицах Кунаева и Хусейн бен Талал.
Кроме того, до 15 августа введено частичное ограничение для движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031387-ryad-ulits-perekroyut-v-astane-6-avgusta-iz-za-zabega/