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Две улицы перекроют в Астане на несколько дней из-за ремонта

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Спецтехника на дороге
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

В Астане продолжают ремонтировать дороги - в ближайшие несколько дней для автолюбителей введт ограничения на улицах Кунаева и Хусейн бен Талал, передает официальный сайт акимата Астаны.

Как сообщили в ведомстве, дорожники ведут работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Хусейн бен Талал на участке от ЖК "MoD. Standard" до улицы № 39. Из-за этого с обеих сторон ул. К.Кайсенова будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств. Ограничения будут действовать с 5 по 8 августа.

Текущий ремонт дорожного полотна ведется и по улице Кунаева на участке от проспекта Мангилик Ел до проспекта Кабанбай батыра. В связи с этим с 5 по 6 августа текущего года здесь будет частично перекрыто движение.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", - добавили в акимате.

Напомним, до 15 августа введено частичное ограничение для движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств.

Эти ограничения связаны с тем, что в рамках подготовки территории строительства линии LRT проводятся работы по переустройству инженерных сетей.

Помимо этого, почти до конца августа в Астане перекроют часть дорог в районе главной мечети столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031350-dve-ulitsy-perekroyut-v-astane-na-neskolko-dney-iz-za-remonta/

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