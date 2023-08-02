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Дожди пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Опубликовано:

Девушка идет по улице под зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сильные дожди на севере и востоке Казахстана прогнозируют синоптики в ближайшие три дня, 3-5 августа. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как пообещали специалисты, в ближайшие дни на территории Казахстана существенных изменений в погоде не ожидается, по-прежнему большая часть страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов.

В связи с этим в Казахстане сохраняются дожди с грозами - на севере, востоке республики ожидаются сильные дожди, с порывистым ветром, градом и шквалом.

Западные регионы страны будут находиться в поле повышенного давления, ожидается погода преимущественно без осадков.

Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде в августе - был дан прогноз на месяц.

Согласно данным специалистов, в августе на смену жаре придут прохладные и дождливые дни.

Как обещают сотрудники метеослужбы, с 1 по 10 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

С 11 по 31 августа на территории республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом, а температура воздуха будет колебаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030957-dozhdi-poobeschali-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/

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