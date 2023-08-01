Жителей крупнейших городов Казахстана предупреждают о жаре до 40 градусов
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Во вторник, 1 августа, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается сильная жара. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".
Как сообщают синоптики, в Астане сегодня день пройдет без осадков, днем столбики термометров поднимутся до плюс 32-34 градусов, ночью опустятся до плюс 18-20 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.
В Алматы сегодня также осадков не ожидается, днем синоптики обещают жару до плюс 35-37 градусов, вечером в городе похолодает до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.
Жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре - днем здесь прогнозируют до плюс 38-40 градусов, ночью температура опустится до плюс 22-24 градусов. Осадков в третьем мегаполисе не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.
Во всех трех мегаполисах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Отметим, что штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено еще в ряде регионов Казахстана.
Напомним, ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:
- используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
- не употребляйте алкоголь - в жару его действие на организм многократно усиливается;
- старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
- снизьте физические нагрузки - сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
- следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
- не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", - подчеркивали специалисты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030771-zhiteley-krupneyshih-gorodov-kazahstana-preduprezhdayut-o-zhare-do-40-gradusov/