Жителей крупнейших городов Казахстана предупреждают о жаре до 40 градусов

Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 1 августа, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается сильная жара. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня день пройдет без осадков, днем столбики термометров поднимутся до плюс 32-34 градусов, ночью опустятся до плюс 18-20 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Алматы сегодня также осадков не ожидается, днем синоптики обещают жару до плюс 35-37 градусов, вечером в городе похолодает до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре - днем здесь прогнозируют до плюс 38-40 градусов, ночью температура опустится до плюс 22-24 градусов. Осадков в третьем мегаполисе не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Во всех трех мегаполисах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Отметим, что штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено еще в ряде регионов Казахстана.

Напомним, ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь - в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки - сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", - подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030771-zhiteley-krupneyshih-gorodov-kazahstana-preduprezhdayut-o-zhare-do-40-gradusov/