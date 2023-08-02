Дождь с грозой и сильный ветер пообещали в крупнейших городах Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В среду, 2 августа, в Алматы и Астане ожидается дождь, а в Шымкенте по-прежнему жарко и без осадков, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Сегодня в Алматы ожидается дождь с грозой. Днем скорость ветра составит 3-8 м/с, однако во время грозы порывы могут достигать 15-20 м/с. Воздух прогреется до +35...+37 градусов.

В Астане тоже пообещали осадки, которые будут сопровождаться грозой. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса. Астанчан также предупредили об усилении ветра днем ожидается 7-12 м/с, но во время грозы до 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +37...+39 градусов. Скорость ветра ожидается в районе 8-13 м/с.

Отметим, ранее синоптики рассказали о погоде в августе - был дан прогноз на месяц.

Согласно данным специалистов, август начнется с неустойчивой погоды на большей части Казахстана - прогнозируются осадки.

С 1 по 10 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха. С 11 по 31 августа на территории республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом. Температура воздуха будет колебаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030912-dozhd-s-grozoy-i-silnyy-veter-poobeschali-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/