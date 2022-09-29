25 октября официально стал национальным праздником. Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому 25 октября вновь получает статус национального праздника Дня Республики. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что данный закон вносит сразу несколько изменений в Закон "О праздниках в Республике Казахстан":

25 октября получает статус национального праздника Дня Республики;

16 декабря – государственный праздник День Независимости (ранее являлся национальным праздником);

1 декабря, День Первого Президента, исключается из списка государственных праздников.

Согласно Закону "О праздниках в Республике Казахстан":

Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

– праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Также напомним, что в связи с празднованием Дня Республики планируется перенести выходной день с субботы, 22 октября, на понедельник, 24 октября.

Вернуть празднование Дня Республики предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне. Также президент подчеркивал, что важность Дня независимости (16 декабря) будет сохранена, однако отмечать его будут иначе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990189-25-oktyabrya-ofitsialno-stal-natsionalnym-prazdnikom-tokaev-podpisal-zakon/