В Казахстане завершился прием документов в 1 класс

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Приемная кампания для зачисления детей в 1 класс завершилась в Казахстане. В Минпросвещения подвели итоги, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Прием документов продолжался с 1 апреля до 1 августа.

По давным министерства, за это время казахстанцы подали 377 681 заявление, в первый класс зачислено 339 880 учащихся. Прием документов осуществлялся через портал еGov.kz и информационные системы местных исполнительных органов.

Отмечается, что 70,7% детей выбрали обучение на государственном языке.

Высокие показатели по приему детей в 1 класс зафиксированы в:

Шымкенте (99,3%);

Павлодарской области (97,6%);

Восточно-Казахстанской области (96,6%).

Отметим, в июле глава Минпросвещения предупреждал казахстанских родителей о том, что в Казахстане не будут пересматриваться сроки приема документов в 1 класс.

"Это ограничение по времени связано не с тем, что мы 1 августа заканчиваем, а из-за ряда мероприятий, необходимых, чтобы обеспечить наших детей, которые приходят в 1 класс. Если он придет 1 сентября, завтра скажет, учебников не хватает. А мы же должны закупить их в достаточном количестве", - заявил Гани Бейсембаев.

Также министр сообщал, что эксперты уже приняли решение о продолжительности школьного учебного года - было предложено оставить срок до 31 мая.

Напомним, что 15 августа 2022 года в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников - его продлили до 31 мая.

При этом в начале марта 2023 года министр просвещения Гани Бейсембаев уже говорил, что поступает много предложений от родителей с просьбой вернуть завершение учебного года на 25 мая. Он заявлял, что этот вопрос будет еще раз рассмотрен экспертами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030819-v-kazahstane-zavershilsya-priem-dokumentov-v-1-klass/