Частые отключения света в Алматы: 200 тыс. абонентов подключат к новой подстанции

Линии электропередачи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Строительство новой подстанции "Алмагуль" завершили в Алматы. Она должна обеспечить электроснабжением свыше 200 тыс. жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Новая подстанция расположена в Бостандыкском районе города, на пересечении улиц Гагарина и Кожабекова.

Работы по строительству подстанции завершены на 100%, сообщили в акимате. Завершена также прокладка 4,8 км кабельной линии 110 кВ электроснабжения к данной подстанции.

"Новая подстанция позволит покрыть нагрузки потребителей южной части Алматы. К ней будут подключены строящиеся и новые жилые комплексы в квадрате улиц аль-Фараби - Жарокова - Утепова - Розыбакиева, в микрорайоне Алмагуль", - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что мероприятия по подключению кабелей на секциях и перевод нагрузок-потребителей будет производить АО "АЖК".

"Необходимость в подстанции была вызвана частыми отключениями электричества в Бостандыкском районе в связи с массовыми, хаотическими застройками", - добавили в акимате.

Здесь также подчеркнули, что ранее вопрос о частых отключениях электричества поднимали жители Бостандыкского района. В связи с этим аким города поручил завершить все работы по подстанции до конца июля этого года.

"Подстанция "Алмагуль" позволит обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии примерно 200 тысячам потребителей", - заключили в акимате.

Отметим, что жители разных частей Алматы действительно нередко остаются без электричества. Так, 21 июля из-за сильного ветра отключения произошли на улицах Жамакаева, Шукшина, Гагарина, Жарокова, Ауэзова, Жамбыла, Толе би, Шолохова, Сейфулина.

В середине июня без электричества остались жители центра мегаполиса. В мае в центре Алматы тоже случилось аварийное отключение электроэнергии.

В конце апреля без света остались жители Алмалинского района южной столицы, за день до этого электричество отключилось в центральной части города.

Добавим также, что в феврале этого года из-за аварийного отключения линии электропередач противоаварийной автоматикой были введены ограничения по электроэнергии сразу в шести областях страны, а также в Алматы и Туркестане - некоторые потребители остались без электричества.

А несколько месяцев назад аналитики заявили об остром дефиците электричества в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030789-chastye-otklyucheniya-sveta-v-almaty-200-tys-abonentov-podklyuchat-k-novoy-podstantsii/