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Жители центра Алматы остались без света

Опубликовано:

Женщина держит свечу
Иллюстративное фото: Alpgiray Kelem/ Getty Images

Аварийное отключение света произошло сегодня вечером в центре Алматы - жители нескольких улиц остались без электричества, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании АЖК.

На момент написания статьи наблюдалось отключение электроэнергии в районе улиц Кабанбай батыра - Муканова - Шевченко - Нурмакова.

Ожидаемое время подключения, согласно сведениям компании, составляет 2 часа. Причина отключения выясняется.

Напомним, что в середине мая в центре Алматы тоже случилось аварийное отключение электроэнергии. Оно произошло в темное время суток.

А в конце апреля без света остались жители Алмалинского района южной столицы, за день до этого электричество отключилось в центральной части города.

В феврале этого года из-за аварийного отключения линии электропередач противоаварийной автоматикой были введены ограничения по электроэнергии сразу в шести областях страны, а также в Алматы и Туркестане - некоторые потребители остались без электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024455-zhiteli-tsentra-almaty-ostalis-bez-sveta/

Автор: Виктор Николаев
Жители центра Алматы остались без света

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