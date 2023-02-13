Подачу электричества ограничили в нескольких областях Казахстана и Алматы

Линии электропередач. Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 13 февраля, у жителей некоторых регионов Казахстана, а также в Алматы и Туркестане отключилось электричество. На официальном сайте АО "KEGOC" появился комментарий по ситуации.

Как сообщили в Казахстанской компании по управлению электрическими сетями АО "KEGOC", сегодня в 09:23 действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь.

Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областей на порядка 600 МВт (около 10% потребления).

"Противоаварийная автоматика электрических сетей сработала в штатном режиме, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей юга и центрального региона Казахстана.

В настоящее время проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона с целью восстановления электроснабжения отключенных потребителей.

Организован выезд ремонтных бригад для обнаружения и устранения повреждения на линии электропередачи", – говорится в сообщении оператора.

На ситуацию также отреагировали в Министерстве энергетики Казахстана. Комментарий появился на сайте ведомства.

По данным Минэнерго, из-за аварийного отключения линии электропередач противоаварийной автоматикой введены ограничения по электроэнергии в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Улытауской областях, а также в Алматы и Туркестане.

"Для определения места повреждения выехала специализированная бригада АО "KEGOC". Также приняты меры по дополнительной загрузке Жамбылской ГРЭС и Мойнакской ГЭС. В настоящее время ведется поэтапное подключение отключенных потребителей", - сообщили в министерстве.

Напомним, в январе прошлого года в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане случилось масштабное отключение электричества - без света остались Алматы, Шымкент, Алматинская и Жамбылская области, а также ряд регионов двух соседних государств.

В KEGOC блэкаут объяснили тем, что ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", что и привело к отключению. Позже ситуацию прокомментировали и в Минэнерго Казахстана.

Отметим, в конце 2022 года в KEGOC заявляли, что в Казахстане наблюдается значительное увеличение энергопотребления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009128-elektrichestvo-odnovremenno-otklyuchili-v-shesti-oblastyah-kazahstana/