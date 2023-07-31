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Погода в Астане на неделю: почти всю неделю в столице будут идти дожди

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Машины едут по дороге в городе
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней: согласно прогнозу, почти всю неделю в столице будут идти дожди. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

31 июля в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 23 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 30 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

1 августа в столице также будет облачно, но без осадков. Температура составит около 26 градусов тепла. Максимальная температура составит плюс 32 градуса, а минимальная - плюс 18 градусов. Скорость ветра составит до 3,7 м/с.

2 августа ожидается дождь. Средняя температура - плюс 23 градуса. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью - опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 13 м/с.

3 августа в Астане синоптики снова обещают дождь. Температура в среднем - плюс 23 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 30 градусов, а опуститься может до плюс 16 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.

4 августа снова прогнозируют дождь. Среднесуточная температура - плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

Дождь ожидается в Астане и 5 августа. Температура в среднем остановится на отметке плюс 24 градуса. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, минимальная - плюс 18 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 4,7 м/с.

6 августа, по прогнозам синоптиков, вновь будет идти дождь. Средняя температура составит плюс 21 градус. Воздух может прогреться и до плюс 29 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030617-pogoda-v-astane-na-nedelyu-pochti-vsyu-nedelyu-v-stolitse-budut-idti-dozhdi/

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