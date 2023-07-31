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Гроза и 40-градусная жара ожидаются в мегаполисах Казахстана в понедельник

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Дети у фонтанов
Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В понедельник, 31 июля, в Алматы ожидается гроза, а в Шымкенте и Астане - сильная жара. Актуальный прогноз погоды опубликован на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в Алматы неделя начнется с грозы - в южной столице ожидаются осадки и усиление ветра до 13 метров в секунду. При этом днем температура воздуха составит плюс 34-36 градусов, ночью - плюс 21-23 градуса.

В Астане сегодня день пройдет без осадков, днем в столице прогнозируют плюс 29-31 градус, ночью - плюс 17-19 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре - в третьем мегаполисе ожидается плюс 38-40 градусов днем и плюс 22-24 градуса ночью. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Ранее в ДЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  • не употребляйте алкоголь: в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки: сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле - если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", - подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030621-groza-i-40-gradusnaya-zhara-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-ponedelnik/

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