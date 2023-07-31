Погода в Алматы на неделю: начало и конец недели будут дождливыми

Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы в ближайшие 7 дней: согласно прогнозу, в начале и конце недели в мегаполисе ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

31 июля в Алматы прогнозируют дождь. Температура в среднем составит плюс 27 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 35 градусов, но ночью температура опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

1 августа ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 31 градуса. Максимальная температура составит плюс 37 градусов, а минимальная - плюс 24 градуса. Скорость ветра составит до 4,6 м/с.

2 августа в южной столице вновь прогнозируют дождь. Средняя температура - плюс 30 градусов. Днем температура поднимется до плюс 36 градусов, а ночью опустится до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

3 августа в Алматы синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем - плюс 31 градус. Максимально температура поднимется до плюс 37 градусов, а опуститься может до плюс 25 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,3 м/с.

4 августа также ожидается погода без осадков. Среднесуточная температура - плюс 30 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 37 градусов, а ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

5 августа в мегаполисе обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 29 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, минимальная - плюс 23 градуса. Прогнозируемая скорость ветра - 6,8 м/с.

6 августа, по прогнозам синоптиков, снова будет дождь. Средняя температура составит плюс 22 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 29 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030615-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-nachalo-i-konets-nedeli-budut-dozhdlivymi/