Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Погода в Алматы на неделю: начало и конец недели будут дождливыми

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы в ближайшие 7 дней: согласно прогнозу, в начале и конце недели в мегаполисе ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

31 июля в Алматы прогнозируют дождь. Температура в среднем составит плюс 27 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 35 градусов, но ночью температура опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

1 августа ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 31 градуса. Максимальная температура составит плюс 37 градусов, а минимальная - плюс 24 градуса. Скорость ветра составит до 4,6 м/с.

2 августа в южной столице вновь прогнозируют дождь. Средняя температура - плюс 30 градусов. Днем температура поднимется до плюс 36 градусов, а ночью опустится до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

3 августа в Алматы синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем - плюс 31 градус. Максимально температура поднимется до плюс 37 градусов, а опуститься может до плюс 25 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,3 м/с.

4 августа также ожидается погода без осадков. Среднесуточная температура - плюс 30 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 37 градусов, а ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

5 августа в мегаполисе обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 29 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, минимальная - плюс 23 градуса. Прогнозируемая скорость ветра - 6,8 м/с.

6 августа, по прогнозам синоптиков, снова будет дождь. Средняя температура составит плюс 22 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 29 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030615-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-nachalo-i-konets-nedeli-budut-dozhdlivymi/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.