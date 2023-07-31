Погода в Шымкенте на неделю: синоптики обещают жару до 40 градусов

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней: в третьем мегаполисе на этой неделе осадков не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

31 июля в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит плюс 32 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 39 градусов, но ночью температура опустится до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

1 августа ожидается погода без осадков. Температура составит плюс 33 градуса. Максимальная температура составит плюс 40 градусов, а минимальная - плюс 26 градусов. Скорость ветра составит до 6,5 м/с.

2 августа также прогнозируют день без осадков. Средняя температура - плюс 32 градуса. Днем температура поднимется до плюс 39 градусов, а ночью - опустится до плюс 25 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

3 августа в Шымкенте синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем - плюс 31 градус. Максимально температура поднимется до плюс 39 градусов, а опуститься может до плюс 23 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,5 м/с.

4 августа ожидается погода без осадков. Среднесуточная температура - плюс 31 градус. Днем воздух прогреется до плюс 38 градусов, а ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

5 августа осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 32 градусов. Максимальная температура составит плюс 38 градусов, минимальная - плюс 24 градуса. Прогнозируемая скорость ветра - 4,3 м/с.

6 августа, по прогнозам синоптиков, также ожидается жаркая погода без осадков. Средняя температура составит плюс 31 градус. Воздух может прогреться и до плюс 37 градусов, но ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030616-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-zharu-do-40-gradusov/