Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Погода в Шымкенте на неделю: синоптики обещают жару до 40 градусов

Опубликовано:

Голуби в фонтане
Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней: в третьем мегаполисе на этой неделе осадков не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

31 июля в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит плюс 32 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 39 градусов, но ночью температура опустится до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

1 августа ожидается погода без осадков. Температура составит плюс 33 градуса. Максимальная температура составит плюс 40 градусов, а минимальная - плюс 26 градусов. Скорость ветра составит до 6,5 м/с.

2 августа также прогнозируют день без осадков. Средняя температура - плюс 32 градуса. Днем температура поднимется до плюс 39 градусов, а ночью - опустится до плюс 25 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

3 августа в Шымкенте синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем - плюс 31 градус. Максимально температура поднимется до плюс 39 градусов, а опуститься может до плюс 23 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,5 м/с.

4 августа ожидается погода без осадков. Среднесуточная температура - плюс 31 градус. Днем воздух прогреется до плюс 38 градусов, а ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

5 августа осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 32 градусов. Максимальная температура составит плюс 38 градусов, минимальная - плюс 24 градуса. Прогнозируемая скорость ветра - 4,3 м/с.

6 августа, по прогнозам синоптиков, также ожидается жаркая погода без осадков. Средняя температура составит плюс 31 градус. Воздух может прогреться и до плюс 37 градусов, но ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030616-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-zharu-do-40-gradusov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.