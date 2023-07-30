Жару до 40 градусов и грозы пообещали в ряде регионов Казахстана

Солнце в окне. Иллюстративное фото: skaman306 / Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за сильной жары - актуальный прогноз погоды опубликовали на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане завтра сохраняется высокая пожарная опасность.

31 июля в Атырауской области сохраняется на востоке области высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на востоке, юго-востоке Актюбинской области возможна гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

В понедельник на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара 40-41 градус. С 31 июля по 2 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Карагандинской области прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области порывы 18 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

31 июля на западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В понедельник днем в центре Кызылординской области возможна пыльная буря. Ветер северный днем в центре области 15-20 м/с. Днем - сильная жара 40-42 градуса. До 2 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. 31 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области будет гроза. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38-40 градусов - чрезвычайная пожарная опасност.

Также завтра на большей части Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник на большей части Улытауской области будет сильная жара 35-39 градусов. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

31 июля днем на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе области порывы 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до 36 градусов.

Утром и днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара 36 градусов. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Завтра днем в горных районах Жетысуской области тоже ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. До 2 августа на большей части сохраняется сильная жара 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

31 июля на юге, востоке Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов.

Ранее в ДЧС Алматы сообщали, что, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030600-zharu-do-40-gradusov-i-grozy-poobeschali-v-ryade-regionov-kazahstana/