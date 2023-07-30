Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жару до 40 градусов и грозы пообещали в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Солнце светит в окно
Солнце в окне. Иллюстративное фото: skaman306 / Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за сильной жары - актуальный прогноз погоды опубликовали на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане завтра сохраняется высокая пожарная опасность.

31 июля в Атырауской области сохраняется на востоке области высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на востоке, юго-востоке Актюбинской области возможна гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

В понедельник на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара 40-41 градус. С 31 июля по 2 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Карагандинской области прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области порывы 18 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

31 июля на западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В понедельник днем в центре Кызылординской области возможна пыльная буря. Ветер северный днем в центре области 15-20 м/с. Днем - сильная жара 40-42 градуса. До 2 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. 31 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области будет гроза. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38-40 градусов - чрезвычайная пожарная опасност.

Также завтра на большей части Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник на большей части Улытауской области будет сильная жара 35-39 градусов. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

31 июля днем на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе области порывы 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до 36 градусов.

Утром и днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара 36 градусов. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Завтра днем в горных районах Жетысуской области тоже ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. До 2 августа на большей части сохраняется сильная жара 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

31 июля на юге, востоке Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов.

Ранее в ДЧС Алматы сообщали, что, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030600-zharu-do-40-gradusov-i-grozy-poobeschali-v-ryade-regionov-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.