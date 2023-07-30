Несколько маршрутов в Астане изменят схемы движения из-за ремонта дорог

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ремонт дорог в Астане продолжается - из-за проведения работ столичные власти приняли решение изменить схемы движения некоторых автобусов, сообщается в официальном Instagram-аккаунте CTS.

До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№1, 3, 20, 23, 25.

Ремонтные работы ведутся на участке улицы Достык.

"Просим заранее планировать свой маршрут", - призвали астанчан.

Также в CTS продемонстрировали схемы объезда.

Отметим, что ранее в Астане уже принимали решение об изменении маршрутов движения ряда автобусов из-за проведения ремонта на столичных улицах.

Напомним, что до 15 августа введено частичное ограничение для движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств.

Эти ограничения связаны с тем, что в рамках подготовки территории строительства линии LRT проводятся работы по переустройству инженерных сетей.

Также напомним, что часть дорог в районе главной мечети перекроют почти до конца августа в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030580-neskolko-marshrutov-v-astane-izmenyat-shemy-dvizheniya-iz-za-remonta-dorog/