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Часть дорог в районе главной мечети перекроют почти до конца августа в Астане

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Конусы на дороге
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В районе главной мечети в Астане прокладывают магистральную теплотрассу. Из-за этого до конца августа здесь будет закрыт проезд по некоторым дорогам, сообщается на официальном сайте акимата столицы.

"По согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения центральным отоплением жилые дома в районе Республиканской главной мечети Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города ведутся работы в рамках проекта по прокладке магистральной теплотрассы от НС-14 до ТМ-47", – говорится в сообщении ведомства.

Так, чтобы провести строительно-монтажные работы, со 2 по 20 августа будет закрыто движение по основным полосам проспекта Туран в обе стороны на участке от улицы Хусейн Бен Талал в сторону Аэропорта.

Подчеркивается, что движение транспортных средств будет осуществляться по второстепенным съездам.

Однако с 26 июля по 26 августа полностью перекрыли движение по второстепенной дороге вдоль улицы Хусейн Бен Талал от проспекта Мангилик Ел для проведения работ по строительству тепломагистрали 6 ввода.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут для исключения заторов на дорогах города", – добавили представители акимата Астаны.

Вчера сообщалось, что схемы движения 12 автобусных маршрутов временно изменили в Астане из-за проведения ремонтных работ по улице Манаса.

Также напомним, что до 15 августа введено частичное ограничение для движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств.

Эти ограничения связаны с тем, что в рамках подготовки территории строительства линии LRT проводятся работы по переустройству инженерных сетей.

Кроме того, сегодня и завтра в Астане проводятся антитеррористические учения. Из-за этого был введен ряд ограничений для пешеходов и авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030309-chast-dorog-v-rayone-glavnoy-mecheti-perekroyut-pochti-do-kontsa-avgusta-v-astane/

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