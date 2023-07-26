Сразу 12 автобусных маршрутов изменили в Астане из-за ремонта дороги

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Схемы движения 12 автобусных маршрутов временно изменили в Астане из-за проведения ремонтных работ, сообщается в официальном Telegram-канале ТОО "City Transportation Systems".

До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №23, 48, 72, 80, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 327.

Ремонтные работы ведутся на улице Манаса.

Компания опубликовала обновленные схемы движения данных автобусных маршрутов.

"Просим заранее планировать свой маршрут", - призвали астанчан в CTS.

Отметим, что на днях из-за ремонтных работ в городе были внесены изменения в маршруты сразу 15 автобусов. В столице продолжается ремонт ряда улиц.

Также напомним, что до 15 августа вводится частичное ограничение для движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств.

Данные ограничения связаны с тем, что в рамках подготовки территории строительства линии LRT проводятся работы по переустройству инженерных сетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030104-srazu-12-avtobusnyh-marshrutov-izmenili-shemy-dvizheniya-v-astane-iz-za-remonta-dorogi/