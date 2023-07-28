Информацию о высохших от недостатка воды деревьях прокомментировали в акимате Алматы

Деревья. Иллюстративное фото: pixabay.com

В акимате Алматы прокомментировали информацию о том, что в Медеуском районе города из-за ограничения водоснабжения высохли деревья, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В акимате подтвердили, что в южной части Медеуского района ограничена подача водоснабжения из-за интенсивного таяния ледников, спровоцированного аномальной жарой.

Между тем в соцсетях появилась информация, что из-за проблем с водоснабжением страдают деревья - якобы из-за сильной жары и отсутствия влаги деревья высыхают. Однако в акимате опровергли эти данные.

Как пояснили в ведомстве, централизованное водоснабжение не предназначено и не используется для полива зеленых насаждений.

"Водозабор для полива осуществляется из арычной системы площадью 37,5 га при помощи 12 мотопомп, а также из реки Киши Алматы при помощи накопителя.

Этой водой производится полив при помощи автоматизированной системы по 25 адресам общей площадью 122,97 га. Еще 30 единиц спецтехники поливают 24 зоны общей площадью 36,75 га", - говорится в сообщении ведомства.

В целом, по данным акимата, в Медеуском районе насчитывается 76 зеленых зон общей площадью 197 га. Это 31 сквер, парки, зеленые зоны и 45 участков дорог, бульваров, транспортных развязок.

Ситуация с водоснабжением в Алматы

В выходные из-за осадков и схода селевых потоков на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, в результате водозабор был приостановлен.

В южной части Медеуского района Алматы была ограничена подача воды.

В акимате сообщали, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

Добавим также, что сегодня в горах Алматы снова объявлена высокая селевая опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030406-informatsiyu-o-vysohshih-ot-nedostatka-vody-derevyah-prokommentirovali-v-akimate-almaty/