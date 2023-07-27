Алматинцев предупредили об угрозе схода селей

Горы Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жителей и гостей города Алматы предупредили о неблагоприятных погодных условиях, а также об угрозе схода селей. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Представители Министерства по ЧС предупредили, что в горах Алматы объявлена высокая селевая опасность.

Кроме того, завтра, 28 июля, в Алматы и прилегающей горной местности временами ожидаются сильный дождь, гроза, град.

"В связи с повышенным температурным фоном, установившимся за последние 13 дней, в горах Алматы отмечена высокая степень селевой опасности гляциального (ледникового) и ливневого генезиса (происхождения). Согласно анализа гидрометеорологической и селевой обстановки, при выпадении сильных дождей возможны селевые проявления", – объяснили специалисты.

Сообщается, что спасательные подразделения, службы гражданской защиты, районные акиматы, аварийно-спасательная, инженерная техника служб гражданской защиты приведены в режим повышенной готовности.

"Уважаемые туристы, жители и гости города Алматы, напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей", – подчеркнули в МЧС.

Туристам, жителям и гостям Алматы напомнили, что, оказавшись в горах, необходимо:

постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

при угрозе или внезапном селе – подняться на самые возвышенные точки рельефа;

не останавливаться на отдых и вблизи селеопасных русел;

покинуть селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.

Кроме того, представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2030331-almatintsev-predupredili-ob-ugroze-shoda-seley/