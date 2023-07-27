Антитеррористические учения: ограничения для пешеходов и авто введут в Астане

Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

В Астане с 27 по 28 июля пройдут антитеррористические учения, в связи с чем будут введены ограничения для пешеходов и транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Астаны сегодня, 27 июля, и завтра, 28 июля, планируется проведение планового антитеррористического учения.

Как сообщили в ведомстве, целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

"Предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта. Учение максимально приближено к реальным боевым условиям с различными элементами сложности", – говорится в сообщении.

В штабе призвали астанчан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих госорганов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.

Напомним, в мае во всех школах Казахстана были организованы учения, направленные на антитеррористическую защиту.

Добавим, что на сайте Антитеррористического центра РК есть памятка населению по действиям в случае захвата в заложники:

по возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте;

если вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже;

подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому испытанию. При этом помните, что большинство случаев захвата людей, заложники оставались в живых. Будьте уверены, что правоохранительные органы уже предпринимают профессиональные меры для вашего освобождения;

не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;

запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно установить их количество, степень вооруженности, составить максимально полный словесный портрет, обратив внимание на характерные особенности внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др. Подробная информация поможет впоследствии правоохранительным органам в установлении личностей террористов;

по различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения);

по возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, то есть в местах большей безопасности в случае, если правоохранительные органы предпримут активные меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников);

в случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке;

не возмущайтесь, если при штурме и захвате с вами могут поначалу (до установления личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Вас могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы.

Что делать, если произошел взрыв в здании в результате срабатывания взрывного устройства

Если вы оказались в зоне взрыва, остаетесь в сознании и в состоянии двигаться, то в первую очередь должны идти, ползти туда, где нет дыма и огня.

остаетесь в сознании и в состоянии двигаться, то в первую очередь должны идти, ползти туда, где нет дыма и огня. Если вы не пострадали при взрыве , а рядом имеются пострадавшие, оцените их состояние: есть ли пульс, находится ли человек в сознании. Ни в коем случае не пытайтесь привести его в чувство с помощью нашатыря. Потеря сознания – это защитная реакция организма на внешнее воздействие. Если у пострадавшего нет переломов (тщательно прощупайте его кости), уложите его на бок. В положении на спине он может захлебнуться рвотными массами, на животе – задохнуться. При артериальном кровотечении (кровь алая, бьет фонтаном) рану нужно как можно быстрее заткнуть хотя бы пальцем, а потом перевязать ремнем, веревкой, поясом место выше раны.

, а рядом имеются пострадавшие, оцените их состояние: есть ли пульс, находится ли человек в сознании. Ни в коем случае не пытайтесь привести его в чувство с помощью нашатыря. Потеря сознания – это защитная реакция организма на внешнее воздействие. Если у пострадавшего нет переломов (тщательно прощупайте его кости), уложите его на бок. В положении на спине он может захлебнуться рвотными массами, на животе – задохнуться. При артериальном кровотечении (кровь алая, бьет фонтаном) рану нужно как можно быстрее заткнуть хотя бы пальцем, а потом перевязать ремнем, веревкой, поясом место выше раны. Если вы находитесь под обломками конструкций здания, то постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. Настройтесь на то, что спасатели вас спасут. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если вы находитесь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи для обнаружения вас эхопеленгатором.

здания, то постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. Настройтесь на то, что спасатели вас спасут. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если вы находитесь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи для обнаружения вас эхопеленгатором. Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте зажигалки. Берегите кислород.

Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича) укрепите потолок от обрушения и ждите помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша носом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030234-antiterroristicheskie-ucheniya-ogranicheniya-dlya-peshehodov-i-avto-vvedut-v-astane/