Антитеррористические учения: ограничения для пешеходов и авто введут в Астане
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В Астане с 27 по 28 июля пройдут антитеррористические учения, в связи с чем будут введены ограничения для пешеходов и транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Астаны сегодня, 27 июля, и завтра, 28 июля, планируется проведение планового антитеррористического учения.
Как сообщили в ведомстве, целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.
"Предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта. Учение максимально приближено к реальным боевым условиям с различными элементами сложности", – говорится в сообщении.
В штабе призвали астанчан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих госорганов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.
Напомним, в мае во всех школах Казахстана были организованы учения, направленные на антитеррористическую защиту.
Добавим, что на сайте Антитеррористического центра РК есть памятка населению по действиям в случае захвата в заложники:
- по возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте;
- если вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже;
- подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому испытанию. При этом помните, что большинство случаев захвата людей, заложники оставались в живых. Будьте уверены, что правоохранительные органы уже предпринимают профессиональные меры для вашего освобождения;
- не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;
- запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно установить их количество, степень вооруженности, составить максимально полный словесный портрет, обратив внимание на характерные особенности внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др. Подробная информация поможет впоследствии правоохранительным органам в установлении личностей террористов;
- по различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения);
- по возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, то есть в местах большей безопасности в случае, если правоохранительные органы предпримут активные меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников);
- в случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке;
- не возмущайтесь, если при штурме и захвате с вами могут поначалу (до установления личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Вас могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы.
Что делать, если произошел взрыв в здании в результате срабатывания взрывного устройства
- Если вы оказались в зоне взрыва, остаетесь в сознании и в состоянии двигаться, то в первую очередь должны идти, ползти туда, где нет дыма и огня.
- Если вы не пострадали при взрыве, а рядом имеются пострадавшие, оцените их состояние: есть ли пульс, находится ли человек в сознании. Ни в коем случае не пытайтесь привести его в чувство с помощью нашатыря. Потеря сознания – это защитная реакция организма на внешнее воздействие. Если у пострадавшего нет переломов (тщательно прощупайте его кости), уложите его на бок. В положении на спине он может захлебнуться рвотными массами, на животе – задохнуться. При артериальном кровотечении (кровь алая, бьет фонтаном) рану нужно как можно быстрее заткнуть хотя бы пальцем, а потом перевязать ремнем, веревкой, поясом место выше раны.
- Если вы находитесь под обломками конструкций здания, то постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. Настройтесь на то, что спасатели вас спасут. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если вы находитесь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи для обнаружения вас эхопеленгатором.
- Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте зажигалки. Берегите кислород.
- Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича) укрепите потолок от обрушения и ждите помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша носом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030234-antiterroristicheskie-ucheniya-ogranicheniya-dlya-peshehodov-i-avto-vvedut-v-astane/