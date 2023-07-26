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"Фуры стоят по три дня": в КГД ответили на жалобы об очередях на границе с Кыргызстаном и Узбекистаном

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Грузовые автомобили едут по дороге
Грузовые фуры на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня директор Департамента контроля КГД Елдос Саудабаев на брифинге СЦК ответил на жалобы водителей фур Кыргызстана и Узбекистана на пробки на границе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что дальнобойщики жалуются на КПП "Карасу" на госгранице между Казахстаном и Кыргызстаном. По словам журналистов, фуры стоят по три дня, но при этом некоторые машины пропускают по отдельной очереди.

Елдос Саудабаев в ответ сообщил, что на сегодня на границе функционирует семь таможенных постов.

"Один из них "Карасу", он является грузовым. Сегодня скоплений на казахстанско-кыргызской границе мы не видим. Они тоже имеют сезонный характер. В основном там проходит плодоовощная продукция.

Что касается очередей и пропуска, на внешней границе мы внедрили электронную очередь и какие-то вопросы убрали. Что касается внутренней границы с Кыргызстаном – отдельная очередь и так далее, – я вам скажу, что водители сами не пропустят фуру. У них своя живая очередь. Эти факторы переходят в область структур, которые должны с этим разбираться", – заявил спикер.

На уточняющий вопрос журналистов о том, получается ли, что водители врут об очередях на границе, Саудабаев коротко заявил: "Да".

По его словам, на сегодня на пунктах пропуска в сутки в оба направления проходят 250 транспортных средств.

Высказался он и о ситуации на границе с Узбекистаном.

"На сегодня идет реконструкция пунктов пропуска. При этом хотел бы отметить, что мы закрыли на казахстанско-узбекской границе только один таможенный пост, это "Капланбек", в связи с тем, что он находится в центре густонаселенного района, и нет возможности пересечения его частично.

Пункты пропуска "Атамекен", "Казыгурт", "Баржана Конысбаева" работают в штатном режиме с частичным ограничением. Но хотел бы отметить, что мы провели ряд встреч с узбекской стороной при реконструкции, упростили процессы прохождения и изменили условия.

Если брать статистику, в настоящее время через эти пункты пропуска проходит не меньше фур, что проходило до реконструкции. То есть реконструкция не влияет на пункты пропуска", – добавил спикер.

Скопление же машин на границе, по его словам, носит межсезонный характер и связан с экспортом плодоовощной продукции.

"Как на узбекской стороне, так и на казахстанской это скопление имеет характер двух-трех дней. Это бывает из-за погодных условий: когда машины ждут благоприятных погодных условий и в один момент выезжают. Но буквально день-два, и эта очередь "раскидывается".

При этом хотел бы отметить, что это нормальное явление на границе – определенная очередь. Сегодня все посты работают в штатном режиме", – резюмировал Елдос Саудабаев.

Напомним, в середине июня скопления машин на казахстанских границах объясняли в КНБ.

Сообщалось, что основными причинами очередей являлись:

  • частичная реконструкция пунктов пропуска на указанных направлениях;
  • сезонное увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции;
  • наращивание транзитного потенциала транспортными организациями;
  • традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон.

Также 20 апреля сообщалось, что на казахстанско-узбекистанской границе образовалось скопление 200-250 машин. Как объяснили представители КГД, ранее на реконструкцию был закрыт таможенный пост "Капланбек".

В тот день в связи с погодными условиями образовалось скопление транспортных средств, ожидающих пропуска. Уже 21 апреля скопление машин значительно снизилось.

Также о давке на границе между Казахстаном и Узбекистаном стало известно 29 апреля. Пользователи Сети писали, что давка произошла из-за закрытия границы в связи с планировавшимися митингами, однако в КНБ опровергли эти сведения.

В погранслужбе пояснили, что в тот день хлынул большой поток граждан из Узбекистана, которые следуют в Россию на трудоустройство. Собралось порядка 150 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030139-v-kgd-nazvali-lozhyu-zhaloby-o-probkah-na-granitse-kazahstana-s-kyrgyzstanom-i-uzbekistanom/

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