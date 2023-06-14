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Скопление машин на границах Казахстана объяснили в КНБ

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Колонна грузовиков на границе
Грузовики. Иллюстративное фото: Laurie Noble / Getty Images

Скопление транспортных средств наблюдалось на государственной границе Казахстана. Причины назвали в КНБ РК, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В КНБ отметили, что на отдельных направлениях казахстанско-российской границы (пункты пропуска "Кайрак" (РК) – "Бугристое" (РФ), "Сырым" (РК) – "Маштаково" (РФ)), казахстанско-кыргызской границы (пункты пропуска "Карасу" (РК) – "Ак-Тилек" (КР)) и казахстанско-узбекистанской границы (пункты пропуска "Жибек жолы" (РК) – "Гишт-Куприк" (РУз), "Казыгурт" (РК) – "Ташкент" (РУз), "Атамекен" (РК) – "Гулистан" (РУз)) отмечается скопление лиц и транспортных средств.

Основными причинами явились:

  • частичная реконструкция пунктов пропуска на указанных направлениях;
  • сезонное увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции;
  • наращивание транзитного потенциала транспортными организациями;
  • традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон.

Пограничная служба КНБ подчеркнула, что казахстанские пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме.

Принимаются меры по сокращению скопления лиц и транспорта путем применения современных и автоматизированных систем досмотра транспортных средств и проверки документов у лиц, следующих через границу.

"Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации", призвали в ведомстве.

Отметим, что в апреле текущего года дважды наблюдалось скопление людей на казахстанско-узбекской границе.

Напомним, 20 апреля на казахстанско-узбекистанской границе образовалось скопление 200-250 машин. Как объяснили представители КГД, ранее на казахстанско-узбекистанской границе в Туркестанской области на реконструкцию был закрыт таможенный пост "Капланбек".

В тот день в связи с погодными условиями образовалось скопление транспортных средств, ожидающих пропуска. Уже 21 апреля скопление машин значительно снизилось.

Также о давке на границе между Казахстаном и Узбекистаном стало известно 29 апреля. Пользователи Сети писали, что давка произошла из-за закрытия границы в связи с планировавшимися митингами, однако в КНБ опровергли эти сведения.

В погранслужбе пояснили, что в тот день хлынул большой поток граждан из Узбекистана, которые следуют в Россию на трудоустройство. Собралось порядка 150 человек.

Стоит отметить, что на днях депутат Ерлан Саиров заявил, что в приграничных селах действуют сотовые операторы соседних стран, что является угрозой национальной безопасности. Мажилисмен призвал ограничить их работу. Он добавил, что данный вопрос актуален оп всему периметру нашей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024783-skoplenie-mashin-na-granitse-kazahstana-obyasnili-v-knb/

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