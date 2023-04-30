Давка образовалась на границе Казахстана и Узбекистана (видео)

Очередь на границе. Кадр из видео: t.me/basekz

Вчера, 29 апреля, в Казнете появилось видео, на котором запечатлена давка на границе Узбекистана и Казахстана в Мангистауской области. В Погранслужбе прокомментировали кадры изданию Lada.kz.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал "Басе".

Как сообщил автор ролика, закрыта дорога из Бейнеу на пограничном пункте "Тажен".

"Из-за слухов о намечающемся митинге власти Узбекистана перекрыли границу с Казахстаном. Не пропускают никого", - говорится в подписи к одному из постов.

Однако в Погранслужбе КНБ РК изданию эту информацию опровергли.

Как сообщили в ведомстве, пограничный пункт "Тажен" работает в штатном режиме.

В субботу, 29 апреля, хлынул большой поток граждан из Узбекистана, которые следуют в Россию на трудоустройство. Собралось порядка 150 человек, объяснили в Погранслужбе.

В ведомстве заверили также, что до вечера все граждане благополучно пересекут границу.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Согласно информации на официальном сайте Государственного таможенного комитета Узбекистана, на границе Казахстана и Узбекистана действуют 8 пунктов пропуска для автомобилей:

Даут-Ата (Республика Каракалпакстан) - Тажен (Мангистауская область);

Гишт-Куприк (Ташкентская область) - Жибек Жолы (Туркестанская область);

Яллама (Ташкентская область) - Б. Конысбаева (Туркестанская область);

Зангиота (Ташкентская область) - Капланбек (Туркестанская область);

Ташкент (Ташкентская область) - Казыгурт (Туркестанская область);

Гулистан (Сырдарьинская область) - Атамекен (Туркестанская область);

Ак алтын (Сырдарьинская область) - Целинный (Туркестанская область);

Малик (Сырдарьинская область) - Сырдарья (Туркестанская область).

Первые шесть работает в круглосуточном режиме, а последние два - лишь в светлое время суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018801-davka-obrazovalas-na-granitse-kazahstana-i-uzbekistana-video/