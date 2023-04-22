Более 200 авто застряли на границе Казахстана и Узбекистана

Таможня. Иллюстративное фото: NDinfinity / Getty images

20 апреля на казахстанско-узбекистанской границе образовалось скопление 200-250 машин. Ситуацию прояснили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает NUR.KZ.

Как объяснили представители КГД, ранее на казахстанско-узбекистанской границе в Туркестанской области на реконструкцию был закрыт таможенный пост "Капланбек".

Из-за этого с 15 февраля 2023 года через пункты пропуска "Казыгурт" (Казахстан) – "С. Наджимов" (Узбекистан) и "Атамекен" (Казахстан) – "Гулистан» (Узбекистан) был приостановлен пропуск физических лиц и легковых автомобилей, через указанные посты сейчас пропускаю только грузовые автомобили.

При этом таможенный пост "Жибек Жолы" работает в круглосуточном и штатном режиме.

"20 апреля 2023 года в связи с погодными условиями образовалось скопление транспортных средств, ожидающих пропуска в Республику Узбекистан, в количестве 200-250 транспортных средств", – подчеркнули в КГД.

По данным ведомства, на 21 апреля скопление ожидающих в очереди на ТП "Жибек Жолы" составило около 150 транспортных средств.

Отмечается, что для увеличения пропускной способности казахстанские и узбекистанские госорганы перешли на усиленный режим. Специалисты заверили, что скопление на пунктах пропуска будет разгружено в ближайшее время.

"Для эффективного планирования своего маршрута и исключения простоев на границе водителям и перевозчикам рекомендуется отслеживать загруженность поста и текущую очередность проезда на интернет-ресурсы ДГД по Туркестанской области (trk.kgd.gov.kz)", – добавили в пресс-службе комитета.

Таможенный пост Жибек Жолы на карте. Скриншот: Google Maps

Напомним, что пункт пропуска "Капланбек" был закрыт на реконструкцию 1 ноября 2022 года на 19 месяцев. Причиной закрытия стала необходимость в модернизации и техническом переоснащении пункта пропуска со стороны Казахстана.

При этом, по данным Департамента госдоходов по Туркестанской области, сейчас пересечь границу Казахстана и Узбекистана можно через следующие пункты пропуска:

"Жибек Жолы" – "Гишт Куприк" (физические лица, легковые автомобили и автобусы);

"Сырдарья" – "Малик" (физические лица и легковые автомобили);

"Целинный" – "Ок Олтин" (физические лица и легковые автомобили);

"Б. Конысбаева" – "Яллама" (физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонны).

Кроме того, как сообщается на официальном сайте Государственного таможенного комитета Узбекистана, между двумя странами расположен еще один автомобильный пункт пропуска "Тажен" (Мангистауская область, Казахстан) – "Даут-Ата" (Республика Каракалпакстан, Узбекистан).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017807-bolee-200-avto-zastryali-na-granitse-kazahstana-i-uzbekistana/