Могут ли упростить процедуру разводов в Казахстане, рассказал глава Минцифры

Мужчина снимает обручальное кольцо. Иллюстративное фото: Freepik

Глава Минцифры в кулуарах правительства высказался о вероятности упрощения процедуры развода вслед за процедурой регистрации браков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у главы Минцифры, станут ли разводы упрощенными вслед за браками в Казахстане.

В ответ Багдат Мусин заявил, что его ведомство не является единственным монополистом на цифровизацию.

"Мы всего лишь регулятор и помогаем всем оцифровывать их сервисы и госуслуги и выводить их на электронное правительство, на банковские приложения, выводить сервис на шлюз электронного правительства и так далее", – пояснил он.

Как отметил министр, инициатива же должна в данном случае исходить от министерства юстиции.

"Если министерство юстиции нам скажет: "Давайте в срочном порядке выводить разводы в электронный формат", мы, наверное, согласимся с ними. Потому что каждый госорган должен заниматься своим делом", – резюмировал Мусин.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля этого года в казахстанских центрах обслуживания населения начнут заключать браки.

Позже зампредседателя госкорпорации "Правительство для граждан" Галым Каркинбаев рассказал, что изменится для казахстанцев с передачей РАГСов из ведения акиматов в ЦОНы с 1 июля.

По его словам, услуги по регистрации рождения и смерти так и останутся бесплатными, а платные услуги вырастут в цене на сумму НДС – 12%.

Однако в конце июня стало известно, что регистрация брака, как и раньше, будет осуществляться РАГСами. С 1 июля эта процедура будет стоить 3874 тенге, а расторжение брака по взаимному согласию – 7728 тенге. Социально значимые услуги, такие как регистрация рождения, смерти останутся бесплатными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030022-mogut-li-uprostit-protseduru-razvodov-v-kazahstane-rasskazal-glava-mintsifry/