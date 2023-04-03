Браки в Казахстане скоро будут заключать через ЦОНы

Брак. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 1 июля этого года в казахстанских центрах обслуживания населения начнут заключать браки. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в Министерстве юстиции РК.

Как отмечает Минюст, на данный момент заключение и расторжение брака, регистрацию рождения и смерти, а также изменение ФИО, установление отцовства или материнства, усыновление и удочерение и иные функции, в том числе, выдачу справок, выполняет РАГС.

Однако функция по государственной регистрации актов гражданского состояния с 1 июля текущего года передана в НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

Передача производится в рамках Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования" от 14 июля 2022 года, ответили в министерстве.

Между тем за органами юстиции сохранились функции по нормативно-методологическому обеспечению, контролю за регистрацией актов гражданского состояния и по обеспечению функционирования соответствующих баз данных.

Как отмечают в министерстве, основанием для передачи функции РАГС в госкорпорацию послужило несколько факторов. Так, на сегодня госкорпорация является единым провайдером оказания государственных услуг населению.

"На данном этапе госкорпорация уже сконцентрировала у себя прием и обработку услуг оформления социальных выплат, оформления документов на земельные участки, регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации залогов движимого имущества, технического обследования объектов недвижимости, регистрации юридических лиц.

Учитывая изложенное, передача функции РАГС в госкорпорацию не предполагает упразднение органов РАГС, поскольку они будут расположены в госкорпорации с наделением соответствующей компетенцией", – сообщили в министерстве.

При этом, говорят в МЮ РК, действующим законодательством не предусмотрено заключение брака нотариусами.

"Вместе с тем отмечаем, что при передаче функций РАГС в госкорпорацию будут максимально приняты все меры по трудоустройству работников РАГС. Аналогичная работа уже проводилась Министерством юстиции в рамках передачи функций по регистрации юридических лиц и прав на недвижимое имущество в госкорпорацию", – рассказали в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015224-braki-v-kazahstane-teper-budut-zaklyuchat-v-tsonah/