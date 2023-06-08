Придется ли молодоженам брать талончик на очередь в ЦОНе для регистрации брака

Брак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Зампредседателя госкорпорации "Правительство для граждан" Галым Каркинбаев рассказал в интервью газете "Время", что изменится для казахстанцев с передачей РАГСов из ведения акиматов в ЦОНы с 1 июля.

Как сообщает издание, в обществе циркулирует слух о том, что "молодожены в свадебных нарядах будут подъезжать кортежем к ЦОНу, брать талончики, сидеть в очереди и ждать, когда загорится их номер на табло".

А посетители ЦОНа будут мешать процессу бракосочетания, отмечает корреспондент газеты. Помимо этого, казахстанцы пророчат резкий рост цен на услуги регистрации рождения, брака и развода.

Однако, как рассказал Галым Каркинбаев изданию, для населения ничего не изменится. Услуги по регистрации рождения и смерти так и останутся бесплатными, а платные услуги вырастут в цене на сумму НДС - 12%.

"К примеру, сейчас регистрация брака - 3450 тенге, а с 1 июля будет стоить 3874 тенге. Расторжение брака по взаимному согласию сторон сейчас 6900 тенге, а будет - 7728. И если сейчас плата в виде госпошлины уходит в бюджет, то с 1 июля плата в виде платежа будет попадать на счет госкорпорации. А добавленные к расценкам 12 процентов поступят в бюджет в качестве НДС", - рассказал заместитель председателя "Правительства для граждан".

При этом, говорит Каркинбаев, адреса РАГСов не поменяются, по крайней мере, до 31 декабря 2023 года. Но даже и после этой даты есть шанс, что РАГСы останутся по прежним адресам.

"Очень важно не потерять архивы при переходе из одной системы в другую. Но никто не говорит, что 31 декабря РАГСы возьмут и уйдут из своих зданий. Мы ведем переговоры с акиматами о том, что если нас все устроит, то архивы там останутся и после нового года. А если наши внутренние помещения будут позволять - вы же знаете, что архивы постоянно расширяются, - тогда они будут постепенно переходить к нам", - сообщил Каркинбаев.

Кроме того, спикер сообщил изданию, что сотрудники РАГСов тоже перейдут в госкорпорацию, к тому же, они не потеряют в зарплате.

"По желанию действующие работники РАГСа будут автоматом, без конкурса, тестов и собеседования, переходить к нам на работу и получать не меньше, а, может, даже больше. Еще одна важная деталь: сегодня архивариусы РАГСов являются договорниками. Мы приняли решение, что эти кадры должны работать у нас только в штате. Это крайне важно, ведь вся работа РАГСов стекается в архив", - говорит представитель "Правительства для граждан".

На сегодня из 700 сотрудников РАГСов в ЦОНы собираются перейти 80%. Договоры с ними начнут заключать с 15 июня.

Также спикер сообщил газете "Время", что электронный архив РАГСа сформирован, отсканированы все записи актов гражданского состояния начиная с 1937 года. Однако качество сканирования оставляет желать лучшего. Потому сейчас стоит задача актуализировать электронный банк данных.

Оцифровку, по его словам, будут проводить сотрудники корпорации и Минцифры, что позволит создать банк данных для госорганов, а населению не придется ходить по инстанциям для получения лишних документов.

Помимо того, Каркинбаев рассказал, что услуги РАГСа будут оказывать только сами сотрудники РАГСа, а работники госкорпорации не будут иметь доступ к базе. Также у сотрудников РАГса будет персональный защищенный код.

Что касается перемен для молодоженов, то для них ничего не изменится, уверяет спикер. Будет только одно новшество - сотрудники РАГСа смогут оказывать все коммерческие услуги, которые есть на рынке для молодоженов.

В эти услуги входит музыкальное сопровождение, интерьерное оформление мест под фото- и видеосъемку, выездная регистрация брака и прочее.

"Молодожены сами будут выбирать, прибегнут они к услугам компании “А” или госкорпорации. Но на госрегистрацию брака это никак не повлияет, она останется неизменной, а услуга торжественного сопровождения - только по желанию брачующихся.

Что касается талончика в ЦОНах, о чем везде только и говорят, то его для подачи заявления на регистрацию брака не надо брать ни с 1 июля, ни сейчас. С 2011 года на портале eGov услуга подачи заявления электронная. И это очень распространенная практика среди пар. Другая альтернатива - обратиться в сам РАГС для выбора даты регистрации при наличии особых обстоятельств: беременности, командировки и т.д. Но большинство людей подают заявление электронно", - рассказал Каркинбаев.

При этом зампред корпорации пообещал, что система зависать не будет. Чтобы это произошло, нужно чтобы, условно, в один день подали заявления 1000 человек.

Ровно наоборот: спикер уверен, что "бизнес-процессы ни на йоту не поменяются". Не сомневается он и в том, что с передачей РАГСов не вырастет поток заявителей.

"Мы предусмотрели дополнительные штатные единицы, так что это не будет нагрузкой для действующих сотрудников госкорпорации. Здесь новая информационная система или новая услуга не вводится, стандарты госуслуг действующие, порядок и сроки оказания услуг будут прежними. И самое главное: нас сопровож­дает Минюст. За ним остаются те же функции, которыми он наделен сегодня. Это методологическое обеспечение и контроль за регистрацией актов гражданского состояния. Так что ни население, ни сотрудники РАГСа, ни госкорпорации стрессовать не будут", - заключил спикер.

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Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля этого года в казахстанских центрах обслуживания населения начнут заключать браки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023866-vyezdnaya-registratsiya-braka-otsifrovka-arhiva-chto-izmenitsya-s-peredachey-ragsov-v-tsony/