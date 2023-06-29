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Казахстанцы по-прежнему будут заключать браки в РАГС

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Брачные кольца на руках
Брачные кольца. Иллюстративное фото: pexels.com

Регистрация брака, как и раньше, будет осуществляться РАГСами. С 1 июля эта процедура будет стоить 3874 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на филиал госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы.

"С 1 июля функции РАГС будут переданы Госкорпорации. При этом процедура подачи заявлений для регистрации брака останется неизменной. Она по-прежнему будет выполняться районными и городскими отделами РАГС. Кроме того, сохранится возможность подать заявление онлайн через портал электронного правительства", – рассказала заместитель директора филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы Асем Болатбекова в ходе брифинга в РСК.

Отмечается, что прием, обработка заявлений на регистрацию брака, а также принятие решений и выдача результатов по-прежнему будет осуществляться РАГСами.

Между тем желающим вступить в брак необходимо прийти РАГС с документами, удостоверяющими личность. Сделать это необходимо в назначенный день регистрации заключения брака. При подаче заявления клиент может выбрать в торжественной обстановке он желает заключить брак или нет.

"Лица, вступающие в брак, могут зарегистрироваться по желанию в торжественной обстановке в специально оборудованных помещениях регистрирующих органов, либо в специально предназначенных государственных дворцах бракосочетания. Отметим, что точное время выдачи свидетельства и условие проведения этой процедуры в торжественной обстановке заранее обговаривается при подаче заявления. Регистрация брака в торжественной обстановке не является обязательной процедурой и осуществляется по желанию сторон", – пояснила Болатбекова.

В Госкорпорации подчеркнули, что услуги РАГСа будут оказываться исключительно сотрудниками регистрирующего органа. Другие сотрудники Госкорпорации, включая операторов ЦОНа, не будут иметь доступ к информационной системе РАГСа. Частная жизнь, личная и семейная тайна находятся под охраной закона.

Кроме того, с 1 июля регистрация брака будет стоить 3874 тенге, а расторжение брака по взаимному согласию – 7728 тенге. Социально значимые услуги, такие как регистрация рождения, смерти останутся бесплатными.

Асем Болатбекова пояснила, что главной причиной передачи функций РАГС в ЦОНы является осуществление процесса перехода на цифровизацию.

"Также причина передачи функции РАГС госкорпорации – это низкое качество проводимой оцифровки в электронной базе РАГС проводимая сторонними подрядчиками, а именно, некачественно отсканированные документы, внесение неверных данных, незафиксированы изменения. Нужно отметить, что сканируются и вносятся в базу документы с 1937 года", – добавила она.

Как пояснили в ведомстве, оцифровкой будут заниматься Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и сотрудники госкорпорации. Данные изменения исключают истребование от услугополучателей излишних документов.

По данным госкорпорации, с начала года по линии РАГС через ЦОНы Алматы оказаны 33 377 услуг:

  • регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния – 1004;
  • регистрация перемены имени, отчества, фамилии, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния – 1628;
  • регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния – 5761;
  • восстановление записей актов гражданского состояния – 113;
  • аннулирование записей актов гражданского состояния – 9;
  • выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния – 16349;
  • регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния – 8513.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля этого года в казахстанских центрах обслуживания населения начнут заключать браки.

Позже зампредседателя госкорпорации "Правительство для граждан" Галым Каркинбаев рассказал, что изменится для казахстанцев с передачей РАГСов из ведения акиматов в ЦОНы с 1 июля.

По его словам, услуги по регистрации рождения и смерти так и останутся бесплатными, а платные услуги вырастут в цене на сумму НДС – 12%.

Добавим, что по информации на сайте Департамента юстиции Туркестанской области, отдел регистрации актов гражданского состояния – это местный исполнительный орган, осуществляющий государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Регистрирующие органы совершают следующие действия:

  • производят государственную регистрацию рождения, смерти, заключения и расторжения брака (супружества), перемены имени, отчества, фамилии;
  • изменяют, дополняют, в том числе при установлении отцовства (материнства), усыновлении (удочерении), исправляют, восстанавливают и аннулируют записи актов гражданского состояния;
  • выдают первичные и повторные свидетельства, справки, копии записей актов гражданского состояния;
  • обеспечивают сохранность книг и бланков свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026803-kazahstantsy-po-prezhnemu-budut-zaklyuchat-braki-v-rags/

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