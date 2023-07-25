Были ли еще случаи поездок казахстанских школьников в Крым, рассказали в Минпросвещения

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минпросвещения в кулуарах правительства рассказал, были ли новые факты вывоза казахстанских детей в Крым, где периодически звучат взрывы, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев ответил на вопросы журналистов о том, были ли новые факты вывоза казахстанских детей в Крым.

"Таких фактов нет. Но сейчас поставлена задача всем управлениям образования и организациям образования - провести разъяснительную работу среди родителей, что делать этого совершенно нельзя без согласования (с министерством - прим. ред.)", - заявил министр.

Такое решение, по его словам, принято из соображений безопасности.

"В первую очередь родители подвергают своих детей опасности. Здесь главный вопрос - безопасности жизни наших детей. Министерство в данном направлении будет всегда политику свою вести, чтобы максимально обезопасить наших детей от всех опасностей. Пока новых фактов не было выявлено. Если будут, вы будете знать", - резюмировал Бейсембаев.

Напомним, в конце мая стало известно, что казахстанские школьники из Астаны, Тараза и Шымкента выиграли конкурс чтецов и в качестве приза получили поездку в лагерь "Артек" – международный детский центр в Крыму.

В Минпросвещения тогда заявляли, что родители этих детей самостоятельно без общения с организацией образования выехали в Крым. Отмечалось, что сотрудники министерства находятся на постоянной связи с родителями.

Позже глава Минпросвещения Бейсембаев сообщил, что все дети вернулись на родину в целости и сохранности, а учителя, организовавшего поездку, наказали.

Добавим, что Крым, ранее принадлежавший Украине, был аннексирован Россией в марте 2014 года. Такое решение было принято по итогам референдумов, проведенных российскими властями.

По информации РБК, на январь 2023 года российским Крым признали восемь государств: Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея, Куба, а также частично признанные Абхазия и Южная Осетия.

Сейчас на полуострове периодически звучат взрывы, российские власти заявляют об атаках беспилотников. Так, в результате последнего ЧП на Крымском мосту погибла супружеская пара, приехавшая сюда на отдых. Их дочь получила серьезные травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029966-byli-li-esche-sluchai-poezdok-kazahstanskih-shkolnikov-v-krym-rasskazali-v-minprosvescheniya/