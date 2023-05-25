Поездку в Крым казахстанских школьников прокомментировали в Минпросвещения

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представителей Минпросвещения попросили прокомментировать отправку в лагерь "Артек" в Крыму казахстанских школьников, которые выиграли конкурс юных чтецов, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что в начале мая представительство "Россотрудничества" в Казахстане сообщило о выигравших конкурс юных чтецов казахстанских школьниках из Астаны, Тараза и Шымкента, которые в качестве приза получили поездку в лагерь "Артек" – международный детский центр в Крыму.

На брифинге в СЦК представителей казахстанского Минпросвещения попросили высказать свое мнение об этой поездке, поскольку в соцсетях она вызвала резонанс.

"Данная история с нашими детками, которые выехали в Крым, – результат того, что родители самостоятельно без общения с организацией образования выехали в данный регион. Мы ежедневно находимся на связи с этими детками. Ожидаем 28 мая их возвращение.

На сегодняшний день их жизнь и здоровье в полном порядке, эмоциональное состояние. Поскольку рядом находятся родители.

Могли бы мы (Минпросвещения – прим. ред.) отправить своих детей? Безусловно, нет. Поскольку понимаем, что довольно напряженная ситуация в том регионе. (…) По приезде с этими родителями будем проводить беседу. Мы провели свое совещание, еще раз напомнили об ответственности", – заявила глава комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Она добавила, что родители сами вместе с детьми принимают решение об участии в различных конкурсах – поскольку данный конкурс был проведен в Казахстане, ограничивать права участников Минпросвещения не может.

"Единственное – очень важно, чтобы родители поняли об ответственности: куда они направляются, какие навыки получают в тех или иных лагерях отдыха", – добавила Оспанова.

По ее словам, отправившиеся в Крым дети смогут сдать СОРы и СОЧи по своему графику, поэтому нарушения их процесса обучения в Казахстане не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022080-poezdku-v-krym-kazahstanskih-shkolnikov-prokommentirovali-v-minprosvescheniya/