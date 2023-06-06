Наказан учитель, ответственный за отправку казахстанских школьников в Крым
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Глава Минпросвещения в кулуарах кабмина рассказал, какая работа проводится после выезда казахстанских школьников в Крым, передает корреспондент NUR.KZ.
Гани Бейсембаев сообщил, что дети, выехавшие в Крым, уже вернулись.
"Все дети вернулись в целости и здравии. Переданы родителям. Учитель понесла соответствующее наказание", - заявил он.
При этом министр отметил, что это мероприятие было инициировано и проведено с согласия родителей.
"Далее, чтобы такого не допустить в будущем, проводим работу по введению запрета на выезд за рубеж школьников без приказа министерства и разрешения Комитета по охране прав детей", - резюмировал глава Минпросвещения.
Напомним, в начале мая представительство "Россотрудничества" в Казахстане сообщило о победе на конкурсе юных чтецов казахстанских школьниках из Астаны, Тараза и Шымкента, которые в качестве приза получили поездку в лагерь "Артек" – международный детский центр в Крыму.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023561-nakazan-uchitel-otvetstvennyy-za-otpravku-kazahstanskih-shkolnikov-v-krym/