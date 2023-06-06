Наказан учитель, ответственный за отправку казахстанских школьников в Крым

Школа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минпросвещения в кулуарах кабмина рассказал, какая работа проводится после выезда казахстанских школьников в Крым, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев сообщил, что дети, выехавшие в Крым, уже вернулись.

"Все дети вернулись в целости и здравии. Переданы родителям. Учитель понесла соответствующее наказание", - заявил он.

При этом министр отметил, что это мероприятие было инициировано и проведено с согласия родителей.

"Далее, чтобы такого не допустить в будущем, проводим работу по введению запрета на выезд за рубеж школьников без приказа министерства и разрешения Комитета по охране прав детей", - резюмировал глава Минпросвещения.

Напомним, в начале мая представительство "Россотрудничества" в Казахстане сообщило о победе на конкурсе юных чтецов казахстанских школьниках из Астаны, Тараза и Шымкента, которые в качестве приза получили поездку в лагерь "Артек" – международный детский центр в Крыму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023561-nakazan-uchitel-otvetstvennyy-za-otpravku-kazahstanskih-shkolnikov-v-krym/