Погода в Астане на неделю: облачность и дожди ждут жителей столицы

Облака. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней. Большую часть недели в столице будет облачно, также пройдут дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 июля в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 28 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

25 июля ожидается облачность. Температура составит около плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, а минимальная – плюс 16 градусов. Скорость ветра составит до 3,9 м/с.

26 июля будет облачно. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 29 градусов, а ночью опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

27 июля в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 23 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 28 градусов, а опуститься может до плюс 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,1 м/с.

28 июля будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

29 июля обещает быть переменная облачность. Температура в среднем составит плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,0 м/с.

30 июля, по прогнозам синоптиков, также будет переменная облачность. Средняя температура составит плюс 22 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 26 градусов, но ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029748-pogoda-v-astane-na-nedelyu-oblachnost-i-dozhdi-zhdut-zhiteley-stolitsy/