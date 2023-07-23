Неделя для казахстанцев начнется с 43-градусной жары

Дети летом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Завтра, 24 июля, на большей части Казахстана, как предупреждают синоптики, ожидается чрезвычайная пожароопасность из-за жары, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Синоптики предупредили, что в Астане, а также на большей части Казахстана в понедельник ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Карагандинская область

В понедельник днем на востоке области порывы ветра достигнут 18 м/с. Сохраняется жара в районе 35-38 градусов.

Атырауская область

В регионе будет сильный дождь с грозой, порывы ветра – 15-20 м/с. Днем на востоке области температура воздуха достигнет 35 градусов.

В Атырау – гроза, при которой порывы ветра составят 15-18 м/с.

Западно-Казахстанская область

24 июля в дневное время суток на большей части области синоптики пообещали грозу. При ней порывы ветра составят 15-20 м/с.

Мангистауская область

В некоторых частях области будет гроза. Скорость ветра – 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится высокая температура в 40-42 градуса.

Туркестанская область

Днем на большей части области ожидается сильная жара в 40-43 градуса.

Восточно-Казахстанская область

24 июля днем на востоке, юге региона ожидаются порывы ветра в 15-18 м/с. Температура днем в среднем составит +35 градусов.

Абайская область

На западе области Абай будет гроза, порывы ветра – 15-20 м/с. Температура днем – плюс 35 градусов, на юге – плюс 38 градусов.

Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Актюбинская области

Грозу синоптики пообещали и в этих областях. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В некоторых частях Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей ожидается туман.

Кызылординская область

Средняя температура воздуха в понедельник в этом регионе – 40-43 градуса.

Жетысуская область

Порывы ветра – 15-20 м/с, на большей части области – жара в 35-39 градусов.

В Талдыкоргане – 36-38 градусов.

Улытауская область

24 июля днем на большей части области сохраняется температура в 35-39 градусов тепла. В Жезказгане – 35-37 градусов тепла.

Алматинская область

В понедельник днем на большей части Алматинской области будет жарко, температура воздуха достигнет 35-39 градусов тепла.

В Кунаеве – 37-39 градусов.

Отметим, согласно прогнозу погоды на июль, в третьей декаде месяца (с 20-го по 31-е число) ожидается частая смена синоптической ситуации, когда жаркие дни будут сменяться прохладной и дождливой погодой.

Ожидается колебание температуры воздуха:

на западе и в южной половине страны: ночью – от +12 до +26 градусов, днем – от +23 до +42 градусов;

в северных, центральных и восточных регионах республики: ночью – от +8 до +23 градусов, днем – от +20 до +36 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029734-nedelya-dlya-kazahstantsev-nachnetsya-s-43-gradusnoy-zhary/