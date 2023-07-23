Неделя для казахстанцев начнется с 43-градусной жары
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Завтра, 24 июля, на большей части Казахстана, как предупреждают синоптики, ожидается чрезвычайная пожароопасность из-за жары, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Синоптики предупредили, что в Астане, а также на большей части Казахстана в понедельник ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Карагандинская область
В понедельник днем на востоке области порывы ветра достигнут 18 м/с. Сохраняется жара в районе 35-38 градусов.
Атырауская область
В регионе будет сильный дождь с грозой, порывы ветра – 15-20 м/с. Днем на востоке области температура воздуха достигнет 35 градусов.
В Атырау – гроза, при которой порывы ветра составят 15-18 м/с.
Западно-Казахстанская область
24 июля в дневное время суток на большей части области синоптики пообещали грозу. При ней порывы ветра составят 15-20 м/с.
Мангистауская область
В некоторых частях области будет гроза. Скорость ветра – 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится высокая температура в 40-42 градуса.
Туркестанская область
Днем на большей части области ожидается сильная жара в 40-43 градуса.
Восточно-Казахстанская область
24 июля днем на востоке, юге региона ожидаются порывы ветра в 15-18 м/с. Температура днем в среднем составит +35 градусов.
Абайская область
На западе области Абай будет гроза, порывы ветра – 15-20 м/с. Температура днем – плюс 35 градусов, на юге – плюс 38 градусов.
Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Актюбинская области
Грозу синоптики пообещали и в этих областях. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
В некоторых частях Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей ожидается туман.
Кызылординская область
Средняя температура воздуха в понедельник в этом регионе – 40-43 градуса.
Жетысуская область
Порывы ветра – 15-20 м/с, на большей части области – жара в 35-39 градусов.
В Талдыкоргане – 36-38 градусов.
Улытауская область
24 июля днем на большей части области сохраняется температура в 35-39 градусов тепла. В Жезказгане – 35-37 градусов тепла.
Алматинская область
В понедельник днем на большей части Алматинской области будет жарко, температура воздуха достигнет 35-39 градусов тепла.
В Кунаеве – 37-39 градусов.
Отметим, согласно прогнозу погоды на июль, в третьей декаде месяца (с 20-го по 31-е число) ожидается частая смена синоптической ситуации, когда жаркие дни будут сменяться прохладной и дождливой погодой.
Ожидается колебание температуры воздуха:
- на западе и в южной половине страны: ночью – от +12 до +26 градусов, днем – от +23 до +42 градусов;
- в северных, центральных и восточных регионах республики: ночью – от +8 до +23 градусов, днем – от +20 до +36 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029734-nedelya-dlya-kazahstantsev-nachnetsya-s-43-gradusnoy-zhary/