Погода в Алматы на неделю: синоптики обещают жару и дождь

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода будет в Алматы в ближайшие семь дней. Жителей мегаполиса ожидают жаркие дни, но в конце недели пройдет дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 июля в Алматы будет ясное небо. Температура в среднем составит плюс 29 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 37 градусов, но ночью температура опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

25 июля ожидается ясное небо. Температура составит около плюс 31 градуса. Максимальная температура составит плюс 39 градусов, а минимальная – плюс 24 градуса. Скорость ветра составит до 5,7 м/с.

26 июля будет тоже ясное небо. Средняя температура – плюс 31 градус. Днем температура поднимется до плюс 39 градусов, а ночью опустится до плюс 25 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

27 июля в Алматы синоптики обещают переменную облачность. Температура в среднем – плюс 32 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 40 градусов, а опуститься может до плюс 25 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.

28 июля будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 28 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 34 градусов, а ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

29 июля обещает быть облачным. Температура в среднем составит плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 33 градуса, минимальная – плюс 22 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 4,5 м/с.

30 июля, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 26 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 32 градусов, но ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029746-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-v-kontse-nedeli-sinoptiki-obeschayut-dozhd/