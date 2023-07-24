Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Погода в Шымкенте на неделю: ожидается жара до 43 градусов

Опубликовано:

Солнце проглядывает через лист
Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. Жителям мегаполиса стоит подготовиться к жаре до 43 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 июля в Шымкенте будет ясное небо. Температура в среднем составит плюс 34 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 42 градусов, но ночью температура опустится до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.

25 июля ожидается ясное небо. Температура составит около плюс 36 градусов. Максимальная температура составит плюс 43 градуса а минимальная – плюс 26 градусов. Скорость ветра составит до 8,3 м/с.

26 июля будет ясное небо. Средняя температура – плюс 36 градусов. Днем температура поднимется до плюс 43 градусов, а ночью опустится до плюс 27 градусов. Скорость ветра составит 8,2 м/с.

27 июля в Шымкенте синоптики тоже обещают ясное небо. Температура в среднем – плюс 34 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 42 градусов, а опуститься может до плюс 26 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,1 м/с.

28 июля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 34 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 40 градусов, а ночью похолодает до плюс 28 градусов. Скорость ветра составит 9,7 м/с.

29 июля обещает быть ясное небо. Температура в среднем остановится на отметке плюс 33 градуса. Максимальная температура составит плюс 39 градусов, минимальная – плюс 25 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,3 м/с.

30 июля, по прогнозам синоптиков, будет ясное небо. Средняя температура составит плюс 32 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 38 градусов, но ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029747-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-ozhidaetsya-zhara-do-43-gradusov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.