Погода в Шымкенте на неделю: ожидается жара до 43 градусов

Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. Жителям мегаполиса стоит подготовиться к жаре до 43 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 июля в Шымкенте будет ясное небо. Температура в среднем составит плюс 34 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 42 градусов, но ночью температура опустится до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.

25 июля ожидается ясное небо. Температура составит около плюс 36 градусов. Максимальная температура составит плюс 43 градуса а минимальная – плюс 26 градусов. Скорость ветра составит до 8,3 м/с.

26 июля будет ясное небо. Средняя температура – плюс 36 градусов. Днем температура поднимется до плюс 43 градусов, а ночью опустится до плюс 27 градусов. Скорость ветра составит 8,2 м/с.

27 июля в Шымкенте синоптики тоже обещают ясное небо. Температура в среднем – плюс 34 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 42 градусов, а опуститься может до плюс 26 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,1 м/с.

28 июля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 34 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 40 градусов, а ночью похолодает до плюс 28 градусов. Скорость ветра составит 9,7 м/с.

29 июля обещает быть ясное небо. Температура в среднем остановится на отметке плюс 33 градуса. Максимальная температура составит плюс 39 градусов, минимальная – плюс 25 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,3 м/с.

30 июля, по прогнозам синоптиков, будет ясное небо. Средняя температура составит плюс 32 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 38 градусов, но ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029747-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-ozhidaetsya-zhara-do-43-gradusov/