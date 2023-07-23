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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дождь с грозой пройдет в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

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Женщины с зонтом идут по улице под дождем
Женщины с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В трех крупнейших городах Казахстана сегодня днем ожидается температура воздуха выше 30 градусов. В Шымкенте она поднимется до почти +40 градусов, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня – дождь с грозой, температура воздуха составит +30...+32 градуса. Днем скорость ветра будет равна 7-12 м/с.

В Алматы ожидается облачная погода. Температура воздуха в дневное время будет равна +35...+37 градусам, а скорость ветра – 2-7 м/c.

Солнечную погоду пообещали сегодня в Шымкенте, температура днем – +37...+39 градусов, скорость ветра – 8-13 м/с.

Согласно прогнозу погоды на июль, в третьей декаде месяца (декада – 10 дней) ожидается частая смена синоптической ситуации, когда жаркие дни будут сменяться прохладной и дождливой погодой.

Ожидается колебание температуры воздуха:

  • на западе и в южной половине страны: ночью – от +12 до +26 градусов, днем – от +23 до +42 градусов;
  • в северных, центральных и восточных регионах республики: ночью – от +8 до +23 градусов, днем – от +20 до +36 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029707-dozhd-s-grozoy-proydet-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-voskresene/

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