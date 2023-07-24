"Фестиваль вместо ЧП": на обвинения в адрес главы региона ответили в акимате Алматинской области

Марат Султангазиев. Фото: акимат Алматинской области

В акимате Алматинской области прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о том, что глава региона посетил фестиваль вместо выезда на место ЧП, где размыло дамбу.

О том, что аким Алматинской области Марат Султангазиев вместо встречи с жителями Талгарского района, которых эвакуировали из-за селя, посетил долгожданный фестиваль воздушных шаров, написал Telegram-канал Egov press.

В публикации также говорится, что на фестивале не по назначению использовали пожарную технику - на опубликованных кадрах видно, что из пожарных машин водой поливали зрителей фестиваля.

Акимат Алматинской области прокомментировал информацию на своей официальной Instagram-странице.

В ведомстве региона заявили, что власти контролируют ситуацию и оказывают всю необходимую помощь жителям сел, где произошло несколько ЧС. Отмечается, что по указанию акима Алматинской области создан оперативный штаб во главе с замакима региона Нуржаном Кудайбергеновым.

Как напомнили в акимате, в минувшие выходные в Енбекшиказахском районе в бассейне реки Есик сформировался грязекаменный селевой поток, что привело к размытию грунтовой дороги к озеру Есик.

Тем временем в Талгарском районе произошло резкое поднятие уровня воды реки Талгар, за чем последовало размытие расположенной здесь дамбы. Из-за этого эвакуировали отдыхающих в лагере "Спутник" детей. Через сутки, после снятия угрозы, их вернули в лагерь.

"По всем произошедшим ЧС акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым были приняты срочные меры и даны указания, по которым проведены необходимые восстановительные и очистительные работы, проведена откачка воды, расчищены дороги и возобновлено движение на трассах, пропавшие туристы найдены.

Оперативная обстановка на территории области стабилизировалась. Угрозы населению нет.

Аким Алматинской области постоянно был на связи с оперативными службами региона", - говорится в сообщении акимате.

Напомним, Марат Султангазиев занял пост акима Алматинской области в июне прошлого года. До этого он был первым вице-министром финансов РК.

В декабре 2022-го Султангазиев был переназначен на должность главы региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029745-festival-vmesto-chp-na-obvineniya-v-adres-glavy-regiona-otvetili-v-akimate-almatinskoy-oblasti/