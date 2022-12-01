Марат Султангазиев. Фото: gov.kz

Марат Султангазиев остался на посту акима Алматинской области. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Султангазиева Марата Елеусизовича акимом Алматинской области", - говорится в тексте.

Напомним, Марат Султангазиев возглавил регион в июне 2022 года.

Он родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет имени Рыскулова. По специальности - экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц Налогового отдела.

С 1998 по 2001 годы работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста – главного налогового инспектора Налогового комитета по Алматы.

В 2001-2010 годах продолжил работу в Налоговом комитете по Алматы, был заместителем начальника Налогового департамента по Алматы.

В 2010-2012 годах занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.

В 2012-2014 годах — заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

В 2014-2017 годах — руководитель Департамента государственных доходов по Алматы.

С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С 2018 по 2022 годы работал председателем Комитета государственных доходов МФ РК, а в июне стал акимом Алматинской области.

Напомним, ранее произошли ряд назначений акимов регионов и Шымкента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999738-marat-sultangaziev-ostalsya-na-postu-akima-almatinskoy-oblasti/