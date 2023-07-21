Новые дома по госпрограмме в Абайской области оказались непригодными для жизни

Арендные дома. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители новых арендных домов, выданных по госпрограмме, опасаются за свои жизни. По словам жильцов, стены из гипсокартона висят в воздухе, а пол уходит из-под ног, передает сайт телеканала КТК.

Построенные на окраине райцентра арендные дома должны были стать образцово-показательными. Построили их по госпрограмме для многодетных и малообеспеченных три года назад. Постепенно стали заселять.

Но благие намерения в итоге обернулись грандиозным скандалом. Получившие жилье многодетные матери в ужасе от того, в каких условиях им приходится жить с малышами.

"Зимовали ужасно. Три раза печка взрывалась, три раза меняли. Вся сажа, вся вода бежала с этой печки. Даже ее варили. И толку! Она вся по бокам бежит. Интернета у нас вообще нет. Электричества у нас тоже нет", - рассказывает Анна Семилетова.

Еще одна многодетная семья, получившая такое же жилье, сейчас ютится в гостинице или юрте во дворе. Потому что в некачественном строении, по словам казахстанцев, они боятся жить.

"В прошлом году полы все провалились. Сделали стяжку. Все это как высохло, все это заново провалилось. Всю зиму так и прожили, как качели. В этот раз все заменили, вытащили. Сделали еле-еле. Я две недели живу в гостинице. Вот у нас все это в юрте. Вся мебель новая. У меня ремонт в доме, вот это все насмарку", - поделилась Динара Калкенова.

Жители говорят, что снаружи дом выглядит вполне прилично. Но внутри десятки нарушений строительных норм. Даже стены, можно сказать, держатся на честном слове.

Кто и как принимал дома с многочисленными нарушениями, еще предстоит разобраться. Но чиновники просят жителей сохранять спокойствие и обещают, что недостатки будут исправлены.

"Сейчас в 11 домах есть проблемы. У подрядчика, который строил дом, гарантийный срок составляет три года. Мы пригласили их. На данный момент отремонтировали пять домов. Сейчас делают шестой дом", - заявил заместитель акима Кокпектинского района Даурен Койгельдин.

Чиновники заверили, подрядчик должен завершить ремонтные работы до сентября. Местные планируют пристально следить за процессом. Жить в ужасающих условиях и дальше они не намерены.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что жители двух новостроек на окраине Актобе боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам. Люди спустились в подвал и ужаснулись состоянию фундамента, который буквально осыпается. При этом, чтобы получить квартиры, им пришлось прождать многолетнюю очередь.

Позже стало известно, что специалисты провели исследование скандально известных новостроек. По их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же были уверены, что больше не вернутся в опасные дома.

Когда в домах начал разваливаться фундамент, семьи расселили во временном жилье. Однако позже люди потребовали предоставить им равнозначное жилье по той же стоимости, что и три года назад.

Добавим также, что, как сообщается на портале "Электронного правительства", арендное жилище без права выкупа – жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан в пользование за плату без права выкупа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029509-novye-doma-po-gosprogramme-okazalis-neprigodnymi-dlya-zhizni-v-abayskoy-oblasti/