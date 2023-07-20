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Маршруты еще 15 автобусов изменили в Астане из-за ремонта дорог

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Автобус на дороге
Автобус. Иллюстративное фото: cts.gov.kz

В Астане в связи с ремонтными работами по проспекту Ш. Кудайбердиулы внесены изменения в маршруты еще 15 автобусов, передает City Transportation Systems в своем официальном Instagram-аккаунте.

По информации компании, с 20 по 24 июля планируется проведение ремонтных работ по проспекту Ш.Кудайбердиулы в Астане.

"В связи с этим будет перекрыто движение для автотранспортных средств, а также будут временно изменены схемы движения маршрутов №№ 5, 5А, 9, 11, 28, 60, 13, 15, 15А, 41, 44, 48, 51, 64, 71", – говорится в сообщении.

В CTS призвали жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут.

С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться ниже.

Напомним, ранее в Астане по улице Наркескен от улиц Космонавтов до Макатаева были проведены работы по среднему ремонту дорожного полотна. В связи с чем с 17 по 19 июля движение на данном участке полностью было перекрыто для транспорта.

В международном аэропорту Астаны также планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы. Он продлится до 8 августа.

С 10 июля по 15 августа будет закрыт участок улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств для подготовки территории строительства линии LRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029375-marshruty-esche-15-avtobusov-izmenili-v-astane-iz-za-remonta-dorog/

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