Одна из улиц в Астане будет закрыта для транспорта в ближайшие дни

Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По улице Наркескен начались дорожные ремонтные работы, из-за чего данный участок перекроют для движения автотранспортных средств, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

По улице Наркескен от улиц Космонавтов до Макатаева начались работы по среднему ремонту дорожного полотна. В связи с чем с 17 по 19 июля движение на данном участке полностью будет перекрыто для транспорта.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Улица Наркескен в Астане. Скриншот: 2gis.kz/astana

Также мы писали, что часть улицы Керей Жанибек хандар до 19 июля перекроют в Астане из-за проведения ремонтных работ.

Добавим, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028932-odna-iz-ulits-v-astane-budet-zakryta-dlya-transporta-v-blizhayshie-dni/