Пик Нурсултан без огласки переименовали в пик Алматинский

Международная альпиниада. Фото: falp.kz

Пик Нурсултан в Заилийском Алатау теперь снова носит название пик Алматинский – соответствующая информация указывается в публикации на официальном сайте федерации альпинизма города Алматы.

Как указывается на сайте, 8-9 июля состоялась международная Альпиниада, посвященная 93-летию альпинизма в Казахстане.

"Международная Альпиниада "Алматы-2023" проводится с целью популяризации альпинизма, пропаганды здорового образа жизни и организации активного досуга среди молодежи в соответствии с законом РК от 7 июля 2004 года № 581-II "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан".

Альпиниада посвящается 93-летию Казахстанского альпинизма", – говорится в публикации федерации альпинизма Алматы.

В рамках мероприятия было запланировано восхождение на пик Алматинский. Там же поясняется, что с 1997 до 2023 года пик носил название Нурсултан.

"В рамках празднования состоится восхождение на легендарную вершину города Алматы – пик Алматинский 4376 м (в 1930-1935 годах – пик Алматинский, 1935-1997 годах пик Комсомола, 1997-2023 годах – пик Нурсултан)", – говорится в публикации.

Стоит отметить, что восхождение на пик Алматинский – на самую высокую вершину, видимую из любой точки города – проводится федерацией ежегодно.

Безопасность участников альпиниады обеспечивается силами ДЧС РК, КЧС МВД РК и ФАА. При этом каждый участник мероприятия также несет персональную ответственность за состояние своего здоровья.

Напомним, ранее в мажилисе рассказали, могут ли переименовать названные в честь Нурсултана Назарбаева улицы в Казахстане.

"Думаю, что этот вопрос необходимо решать на местном уровне. Чтобы переименовать, нужно решение маслихата", – пояснил тогда депутат Ерлан Саиров.

Добавим, что в сентябре прошлого года столицу Казахстана вновь переименовали, вернув предыдущее название – с Нур-Султана на Астану.

Столица была переименована в Нур-Султан в 2019 году. Переименование обошлось в 30 млн тенге. Тогда депутаты почти единогласно поддержали инициативу переименования.

При этом перед возвращением прежнего названия в столичном маслихате заявили, что готовы извиниться перед горожанами за переименование столицы в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029318-pik-nursultan-bez-oglaski-pereimenovali-v-pik-almatinskiy/