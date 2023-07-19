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Конфискованные швейцарские часы Richard Mille за 394 млн тенге продали вдвое дешевле

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Часы в руках
Часы. Фото: e-auction.gosreestr.kz

Аукцион по продаже конфискованных швейцарских часов марки Richard Mille состоялся. Их приобрели за почти 197 млн тенге. Об этом сообщается на электронной торговой площадке E-auction.

Торги успешно завершились еще 5 июля. В итоге конфискованные швейцарские часы Richard Mille RM27-01CA47/50 Limited edition Rafael Nadal были проданы за 196 834 788 тенге.

Продавцом и балансодержателем лота был Департамент госимущества и приватизации города Алматы.

С 17 января 2021 года проводился аукцион на понижение цены. Это форма торгов, при котором стартовая цена понижается с объявленным шагом и победителем которого признается лицо, первым согласившееся уплатить предлагаемую на аукционе цену.

Ранее мы писали, что лот оценивался в 393,6 млн тенге.

В заключении оценщика утверждалось, что часы имеют ручной завод, карбоновый корпус со скелетоном, ремешок выполнен из текстиля с карбоновой вставкой.

Часы относятся к лимитированной коллекции, включающей в себя всего 50 экземпляров.

Также напомним, в Комитете госимущества и приватизации сообщали, что указанные часы швейцарского бренда были конфискованы в доход государства приговором Алмалинского районного суда города Алматы от 16 ноября 2020 года.

В начале июня проводился еще один аукцион среди казахстанских госорганов. Однако покупателей на тот момент так и не удалось найти.

На официальном сайте Richard Mille указано, что начиная с 2010 года, в рамках сотрудничества Richard Mille и Рафаэль Надаль совместно разработали целый ряд моделей. Теннисист носил их во время теннисных матчей, также на сайте говорится о том, что модель часов имеет высокую прочность.

Часы, согласно официальному описанию, имеют механизм с ручным заводом, турбийон, индикацию часов и минут. Корпус часов RM 027 выполнен из композитного материала с высоким содержанием углерода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029197-konfiskovannye-shveytsarskie-chasy-richard-mille-za-394-mln-tenge-prodali-vdvoe-deshevle/

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