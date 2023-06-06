Швейцарские часы Richard Mille за 394 млн тенге: торги для госорганов не состоялись в Алматы

Часы. Фото: e-auction.gosreestr.kz

Желающих приобрести конфискованные швейцарские часы Richard Mille за почти 394 млн тенге среди казахстанских госорганов не оказалось. Торги не состоялись, стартовал аукцион на повышение цены, передает NUR.KZ.

Напомним, швейцарские часы Richard Mille выставил на торги Департамент госимущества Алматы в середине мая. Часы относятся к лимитированной коллекции, включающей в себя всего 50 экземпляров.

Стартовая цена часов RM27-01CA47/50 Limited edition Rafael Nadal составляла 393 669 575,00 тенге. Торги должны были состояться 17 мая 2023 года. При этом сообщалось, что часы были конфискованы согласно приговору суда.

В ДГИП рассказали, что государственные юридические лица регистрируют заявления на веб-портале реестра со дня размещения извещения на веб-портале реестра. Вскрытие заявлений производится посредством веб-портала реестра автоматически по наступлению даты и времени окончания приема заявлений, указанных в извещении.

Однако, как видно на портале Электронной торговой площадки, торги среди государственных юридических лиц не состоялись, более того, не было подано ни одной заявки.

Лот. Скриншот: Электронная торговая площадка

Сегодня же стартовал аукцион на повышение цены. Но, как сообщается на портале, он также не состоялся - на момент начала аукциона в аукционном зале по объекту продажи не зарегистрировано ни одного участника либо ни одним из участников в аукционном зале не была подтверждена стартовая цена.

Лот. Скриншот: Электронная торговая площадка

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023589-shveytsarskie-chasy-richard-mille-za-394-mln-tenge-torgi-dlya-gosorganov-ne-sostoyalis-v-almaty/