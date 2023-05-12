Швейцарские часы Richard Mille за 394 млн тенге выставил на торги Департамент госимущества Алматы

Часы. Фото: e-auction.gosreestr.kz

Департамент госимущества и приватизации Алматы выставил на торги наручные часы. Лот оценивается в 393,6 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о лоте появилась на электронной торговой площадке. Часы бренда Richard Mille из лимитированной коллекции Rafael Nadal, как говорится в описании к лоту, в хорошем состоянии, и не находятся в обременении.

Стартовая цена часов RM27-01CA47/50 Limited edition Rafael Nadal составляет 393 669 575,00 тенге.

Торги состоятся 17 мая 2023 года, говорится в описании. Продадут часы только одному участнику, при этом, отмечается, что забрать часы покупатель должен будет самостоятельно.

Часы. Фото: e-auction.gosreestr.kz

В заключении оценщика утверждается, что часы имеют ручной завод, карбоновый корпус со скелетоном, ремешок выполнен из текстиля с карбоновой вставкой. Часы водонепроницаемы на глубине до 30 метров, кроме того, сообщается о том, что лимитированная коллекция включала в себя всего 50 экземпляров.

Также оценщик в своем заключении утверждает, что повреждения в часах отсутствуют, однако у них нет фирменной упаковки и сертификата соответствия.

На официальном сайте Richard Mille указано, что начиная с 2010 года, в рамках сотрудничества Richard Mille и Рафаэль Надаль совместно разработали целый ряд моделей. Теннисист носил их во время теннисных матчей, также на сайте говорится о том, что модель часов имеет высокую прочность.

Часы, согласно официальному описанию, имеют механизм с ручным заводом, турбийон, индикацию часов и минут. Корпус часов RM 027 выполнен из композитного материала с высоким содержанием углерода.

"Модель RM 027 весом менее 20 граммов (включая ремешок) стала самыми легкими часами за всю историю", - говорится на сайте.

Лот. Скриншот: e-auction.gosreestr.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020303-shveytsarskie-chasy-richard-mille-za-394-mln-tenge-vystavil-na-torgi-departament-gosimuschestva-almaty/